Lirik Lagu In Love – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu In Love – VICTON

Neoreul mannagi wihae ireoke dallyeowatdeon iyu

Cheoeum bwasseul ttae eosaekae bukkeureopdeon geuttae

Geunalcheoreom seoroga jogeumssik dagawa

Majuhaneun sungandeuri nuni busin nallo

Gieokdoeneun neon yeojeonhi areumdawo

Gidaryeojwoseo gomawo

Naege neon kkumman gataseo

Always I'll be there for you

Modeun geol jugo sipeo deo baral ge eopseo

Baby we are in love

Nae jeonbureul nege julge

We are in love

Neul ne gyeote seo isseulge

Nuneul gamabwado

Nega isseo bichi naneun geol

Baby we are in love

Ne modeun ge gunggeumhaejin nae moseubeseo tteukkeumhae

Ireon nae maeumeun neomu tumyeonghae

Hwonhi da bichwojil ge bunmyeonghaedo

Nan neoegeneun guji aesseo

Sumgil pillyo eopdan geol alge dwaesseo

Kkeunnado naega huhoeneun eopdorok

Da jwobeoryeoyagesseo

Sumgyeodun maeum damaseo

Gakkai jom deo anajwo

Eodumi naeryeowado

Neowa hamkke isseo nan deo baral ge eopseo

Baby we are in love

Nae jeonbureul nege julge

We are in love

Neul ne gyeote seo isseulge