Profil Arif Brata, Sang Pencetus Akademi Efyepe (FYP) TikTok dan Perjalanan Kariernya

PIKIRAN RAKYAT - Arif Brata yang dikenal sebagai pencetus Akademi Epyepe merupakan seorang pelawak tunggal (stand up comedian), konten kreator, dan aktor asal Ujungpandang, Makassar.

Arif yang hampir selalu masuk ke dalam for you page (FYP) TikTok Indonesia, membuat gebrakan baru dalam dunia perkontenan, yakni Akademi Epyepe.

Akademi Epyepe merupakan akademi bagi para pengejar popularitas yang ingin masuk ke dalam for you page (FYP) TikTok. Melalui akademi tersebut, Arif sering kali membagikan sejumlah tips agar konten-konten yang diproduksi dapat memikat atensi warganet.

Gebrakannya itu pun disambut dengan baik oleh pengguna media sosial, terutama TikTok. Terbukti dengan lebih dari 744 ribu followers dan 23,5 juta likes yang ia miliki pada akun TikTok-nya, @ariifbrata.

Jauh sebelum berkiprah di industri hiburan, pria yang lahir pada 11 Juli 1991 ini sempat menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta di kota yang sama.

Perjalanan karier pemilik nama asli Arif Surya Brata ini dimulai pada 2014. Saat itu, Arif mulai bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Makassar. Stand Up Indo merupakan komunitas bagi para individu yang menggandrungi stand up comedy sekaligus berminat untuk mempelajarinya.

Petualangan Arif dalam merintis karier tidaklah selalu mulus. Banyak orang kerap kali menyepelekan pilihannya untuk berkarier di dunia hiburan.

Kala itu, ia pernah disaksikan oleh sepuluh penonton saja ketika tampil di sebuah acara reuni sekolah. Bahkan, Arif pun sempat dibayar hanya dengan ucapan terima kasih.

