Lirik Lagu La parisienne - Zaz dan Fakta di Baliknya

La parisienne - Zaz

Lorsque je suis arrivée

Dans la capitale

J'aurais voulu devenir

Une femme fatale

Mais je ne buvais pas

Je ne me droguais pas

Je n'avais aucun complexe

Je suis beaucoup trop normale

Ça me vexe

Je ne suis pas parisienne

Ça me gêne, ça me gêne

Je ne suis pas dans le vent

C'est navrant, c'est navrant

Aucune bizarrerie

Ça m'ennuie, ça m'ennuie

Pas la moindre affectation

Je ne suis pas dans le ton

Je ne suis pas végétarienne

Ça me gêne, ça me gêne

Je ne suis pas Karatéka

Ça me met dans l'embarras

Je ne suis pas cinéphile

C'est débile, c'est débile

Je ne suis pas M.L.F

Je sens qu'on m'en fait grief

M'en fait grief

Bientôt j'ai fait connaissance

D'un groupe d'amis

Vivant en communauté

Dans le même lit

Comme je ne buvais pas

Je ne me droguais pas

Et n'avais aucun complexe

Je crois qu'ils en sont restés

Tout perplexes

Je ne suis pas nymphomane

On me blâme, on me blâme

Je ne suis pas travesti

Ça me nuit, ça me nuit

Je ne suis pas masochiste

Ça existe, ça existe

Pour réussir mon destin

Je vais voir le médecin

Je ne suis pas schizophrène

Ça me gêne, ça me gêne

Je ne suis pas hystérique

Ça se complique, ça se complique

Oh, dit le psychanalyste

Que c'est triste, que c'est triste

Je lui dis "Je désespère

Je n'ai pas de goûts pervers

De goûts pervers"

Mais si, me dit le docteur

En se rhabillant

Après ce premier essai

C'est encourageant

Si vous ne buvez pas

Vous ne vous droguez pas

Et n'avez aucun complexe

Vous avez une obsession

C'est le sexe

Depuis je suis à la mode

Je me rôde, je me rôde

Dans les lits de Saint-Germain

C'est divin, c'est divin

Je fais partie de l'élite

Ça va vite, ça va vite

Et je me donne avec joie

Tout en faisant du yoga

Je vois des films d'épouvante

Je m'en vante, je m'en vante

En serrant très fort la main

Du voisin, du voisin

Me sachant originale

Je cavale, je cavale

J'assume ma libido

Je vais draguer en vélo

Maintenant je suis parisienne

Je me surmène, je me surmène

Et je connais la détresse

Et le cafard et le stress

Enfin à l'écologie

Je m'initie, je m'initie

Et loin de la pollution

Je vais tondre mes moutons

Et loin de la pollution

Je vais tondre mes moutons

Et loin de la pollution

Je vais tondre mes moutons

Mes moutons

Mes moutons

Mes moutons

Credit

Artis : Zaz

Album : Paris

Rilis : 2014

Genre : Pop, Chanson

Penulis : Francoise Malet Joris, Marie Paule Belle, Michel Andre Grisolia

Fakta di Balik Lirik Lagu La parisienne - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.