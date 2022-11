Lirik Lagu La complainte de la butte - Zaz dan Fakta di Baliknya

La complainte de la butte - Zaz

En haut de la rue St-Vincent

Un poète et une inconnue

S'aimèrent l'espace d'un instant

Mais il ne l'a jamais revue

Cette chanson il composa

Espérant que son inconnue

Un matin d'printemps l'entendra

Quelque part au coin d'une rue

La lune trop blême

Pose un diadème

Sur tes cheveux roux

La lune trop rousse

De gloire éclabousse

Ton jupon plein d'trous

La lune trop pâle

Caresse l'opale

De tes yeux blasés

Princesse de la rue

Soit la bienvenue

Dans mon cœur blessé

Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux

Les ailes des moulins protègent les amoureux

Petite mendigote

Je sens ta menotte

Qui cherche ma main

Je sens ta poitrine

Et ta taille fine

J'oublie mon chagrin

Je sens sur tes lèvres

Une odeur de fièvre

De gosse mal nourri

Et sous ta caresse

Je sens une ivresse

Qui m'anéantit

Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux

Les ailes des moulins protègent les amoureux

Mais voilà qu'il flotte

La lune se trotte

La princesse aussi

Sous le ciel sans lune

Je pleure à la brune

Mon rêve évanoui

Credit

Artis : Zaz

Album : Paris

Rilis : 2014

Genre : Pop, Chanson

Penulis : George Van Prys, Jean Renoir

Fakta di Balik Lirik Lagu La complainte de la butte - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.