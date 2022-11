Lirik Lagu Imagine - Zaz dan Fakta di Baliknya

Imagine - Zaz

Imagine, imagine

Imagine, imagine

Pour demain j'imagine

Un monde qui rimerait avec toi et moi

Sur le bord de la rive

Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà

Au-delà de la peine

Qui déborde des plaines qu'on foulé les vainqueurs

J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs

Et si on rêvait encore une fois

Imagine, imagine

Tout ce qu'on pourrait tisser toi et moi

Imagine, imagine

Et si l'on filait l'avenir dans nos bras

Imagine, imagine

À l'image de toi un monde plus doux que celui-là

Au diable nos routines

À nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois

Tout ce qu'on imagine

Forge nos habitudes, on est ce que l'on croit

Et le monde s'illumine

Un avenir se dessine, pour les mômes d'ici-bas

Je lis sur ton visage, cet espoir indicible

Que rien n'emportera

Et si on rêvait encore une fois

Imagine, imagine

Tout ce qu'on pourrait tisser toi et moi

Imagine, imagine

Et si l'on filait l'avenir dans nos bras

Imagine, imagine

À l'image de toi, un monde plus doux que celui-là

Celui-là

Je ne veux plus subir

Je ne veux même pas en rire ni me dire c'est comme ça

Sur nos petits navires l'âme et les coeurs chavirent

Tous les marins savent ça

Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire

À l'encre de nos choix

Ferme les yeux et inspire, l'éveil n'est qu'un sourire

Sous une larme de joie

Et si on rêvait encore une fois

Imagine, imagine

Tout ce qu'on pourrait tisser toi et moi

Imagine, imagine

Et si l'on filait l'avenir dans nos bras

Imagine, imagine

À l'image de toi un monde plus doux que celui-là

Et si on révait encore une fois

Imagine, imagine

Tout ce qu'on pourrait tisser toi et moi

Imagine, imagine

Et si l'on filait l'avenir dans nos bras

Imagine, imagine

À l'image de toi un monde plus doux que celui-là

Celui-là

Imagine, imagine

Credit

Artis : Zaz

Album : Isa

Rilis : 2021

Genre : Pop

Penulis : Laurent Lamarca, Matthieu Ladeveze, Reyn R Ouwehand

Fakta di Balik Lirik Lagu Imagine - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.