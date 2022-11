Lirik Lagu Naïa - Zaz dan Fakta di Baliknya

Naïa - Zaz

Naïa dans les étoiles

Naïa seule de l'autre côté du voile

Pour retrouver le père envolé

Naïa tisse une toile

Entre les mondes

Au-delà de l'espace et du temps

Si tu demandes à ton cœur d'enfant

Tu verras la porte s'ouvrir en grand

L'univers se dévoile

À chaque seconde

Tu créés ton présent, un monde à ton image

Et ce Royaume est pour toi

Naïa, ton âme pour l'Humanité

Naïa, tu détiens la clé de notre destinée

Naïa, tes rêves éveillés

Pour nous guider vers

Une autre réalité

Montre nous le chemin

Nos vies d'ici sont ternes et souillées

J'entrevois de meilleurs lendemains

Je veux voyager pour voir

De l'autre côté

Pour mieux revenir

Toute illuminée

Du paradis retrouvé

Naïa, ton âme pour l'Humanité

Naïa, tu détiens la clé de notre destinée

Naïa, tes rêves éveillés

Pour nous guider vers

L'autre réalité

Naïa, regarde la vie couler

Naïa, il n'y a rien, non rien à réinventer

Naïa, tes rêves éveillés

Pour nous guider vers

L'autre réalité

Naïa dans les étoiles

Credit

Artis : Zaz

Album : Naïa

Rilis : 2015

Genre : Pop

Penulis : Charles Perrono

Fakta di Balik Lirik Lagu Naïa - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.