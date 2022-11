Lirik Lagu Comme tu voudras - Zaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Comme tu voudras - Zaz

Comme tu voudras - Zaz

T'as vu le temps passe vite

C'est loin quand j'étais petite

Et que je courrais me cacher

Quand tu voulais me manger

T'as vu le temps suit son cour

C'est bien le seul qui dure toujours

Puisqu'il passe quand même

Même le temps qu'on s'aime

Quand il faudra

Que je prenne ta main dans la mienne

Pour te faire marcher doucement

Tu vois papa, je n'sais pas

Tout ce qu'il faudra qu'on s'apprenne

Pour que ça nous donne assez d'élan

C'est comme tu voudras

C'est comme tu voudras

Mais je serai là

C'est comme tu voudras

T'as vu, j'suis plus une gamine

T'avais remarqué j'imagine

Que j'te regarde plus depuis longtemps

Avec mes yeux d'enfant

T'as vu l'eau qui coule sous les ponts

Se fout de nous pour demander pardon

On remonte jamais le courant

Contre le sens du vent

Quand il faudra

Que je prenne ta main dans la mienne

Pour te faire marcher doucement

Tu vois papa, je n'sais pas

Tout ce qu'il faudra qu'on s'apprenne

Pour que ça nous donne assez d'élan

C'est comme tu voudras

C'est comme tu voudras

Mais je serai là

C'est comme tu voudras

T'as vu y a rien d'éternel

Même des étoiles dans le ciel

À des milliers d'années lumière

Se sont éteintes hier

T'as vu je fais la promesse

Qu'avec toutes nos maladresses

On trouvera le moyen

D'arriver à nos fins

Quand il faudra

Que je prenne ta main dans la mienne

Pour te faire marcher doucement

Tu vois papa, je n'sais pas

Tout ce qu'il faudra qu'on s'apprenne

Pour que ça nous donne assez d'élan

C'est comme tu voudras

C'est comme tu voudras

Mais je serai là

C'est comme tu voudras

Mais je serai là

C'est comme tu voudras

Je n'oublie pas

C'est comme tu voudras

Tu vois papa

Credit

Artis : Zaz

Album : Isa

Rilis : 2021

Genre : Pop

Penulis : Isabelle Geffroy

Fakta di Balik Lirik Lagu Comme tu voudras - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.