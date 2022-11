Lirik Lagu Ce que tu es dans ma vie - Zaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ce que tu es dans ma vie - Zaz

Ce que tu es dans ma vie - Zaz

Aujourd'hui, c'est moi

Qui viendrai te chercher

Entendre ta petite voix

Me raconter sa journée

Te regarder me dire n'importe quoi

Juste pour me faire rire

Et te voir si fier de toi

Quand tu réussis

Je n'aurais pas cru que ce rôle

Pourrait tenir sur me épaules

Qu'importe ce que je suis

Même si ça n'a pas de nom

Ce que tu es dans ma vie

Même si ça n'a pas de nom

Je serai ta sœur ton alliée

Ton amie, ton bout de rocher

Ce que l'on est l'une pour l'autre

Ce que l'on est l'une pour l'autre

Ça brille

Et si c'était ça la famille?

Et si c'était nous?

Il faut signer où?

C'est un peu de ses yeux

Que je vois dans tes yeux

C'est un peu de son rire

Que j'entends dans ton rire

Et si un jour tu dis

En parlant de nous

Qu'on se connait depuis plus longtemps

Plus longtemps que tout

Alors j'aurai tenu ce rôle

Alors j'aurai eu les le épaules

Qu'importe ce que je suis

Même si ça n'a pas de nom

Ce que tu es dans ma vie

Même si ça n'a pas de nom

Je serai ta sœur, ton alliée

Ton amie, ton bout de rocher

Ce que l'on est l'une pour l'autre

Ce que l'on est l'une pour l'autre

Cheïna

Et si c'était ça la famille?

Et si c'était nous?

Il faut signer où?

Credit

Artis : Zaz

Album : Isa

Rilis : 2021

Genre : Pop

Penulis : Isabelle Geffroy

Fakta di Balik Lirik Lagu Ce que tu es dans ma vie - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.