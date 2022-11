Lirik Lagu La Fée - Zaz dan Fakta di Baliknya

La Fée - Zaz

Moi aussi, j'ai une fée chez moi

Sur les gouttières ruisselantes

Je l'ai trouvée sur un toit

Dans sa traîne brûlante

C'était un matin, ça sentait le café

Tout était recouvert de givre

Elle s'était cachée sous un livre

Et la lune finissait ivre

Moi aussi, j'ai une fée chez moi

Et sa traîne est brûlée

Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas

Ne pourra jamais plus voler

D'autres ont essayé avant elle

Avant toi, une autre était là

Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes

Et j'ai cru qu'elle avait froid

Moi aussi, j'ai une fée chez moi

Depuis mes étagères elle regarde en l'air

La télévision en pensant

Que dehors c'est la guerre

Elle lit des périodiques d'hiver

Et reste à la maison

À la fenêtre comptant les heures

À la fenêtre comptant les heures

Moi aussi, j'ai une fée chez moi

Et lorsqu'elle prend son déjeuner

Elle fait un bruit avec ses ailes grillées

Et je sais bien qu'elle est déréglée

Mais je préfère l'embrasser

Ou la tenir entre mes doigts

Moi aussi, j'ai une fée chez moi

Qui voudrait voler mais ne le peut pas

Credit

Artis : Zaz

Album : Zaz

Rilis : 2010

Genre : Jazz, Chanson

Penulis : Raphael Haroche

Fakta di Balik Lirik Lagu La Fée - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.