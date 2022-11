Lirik Lagu Gone - Zara Leola dan Fakta di Baliknya

Gone - Zara Leola

Wind against my face

Drying up the tears I shed

When did I lose my place

Now runner up, a second best

I saw you in the suburbs

Walking down the street with her

(I) told myself I don't care

Waiting for time to heal (me)

gone, gone, gone away

Never looking back

Not even a glance

Every night I cry, cry, cry

In my bed

Wishing I'm not in love with you

I have no remedy

To fix my tragedy

Not even cupid can help (it)

Thought you're my destiny

That we were meant to be

I'm such a fool to believe it

Credit

Artis : Zara Leola

Album : Gone

Rilis : 2021

Genre : Pop, Indonesian Pop

Penulis : Michelle Vanessa

Fakta di Balik Lirik Lagu Gone - Zara Leola

Azahra Leola Wicuda atau yang lebih akrab disapa dengan Zara merupakan seorang penyanyi sekaligus aktris kebangsaan Indonesia, putri sulung dari Enda yang merupakan seorang gitaris dari grup musik Ungu.