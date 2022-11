Asal-usul Musik Pop dan Perkembangannya di Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Pop adalah salah satu genre yang terdapat di dunia musik. Musik-musik bergenre pop banyak digemari masyarakat.

Musik pop memiliki ciri ritme dan melodi yang mudah untuk diingat dan dikenali atau easy listening. Masyarakat lebih mudah untuk menerima musik dengan genre ini karena strukturnya yang umum.

Banyak orang beranggapan, meski belum tentu benar, musik pop lebih berorientasi pada sisi komersial daripada artistik.

Lagu-lagu dengan genre pop biasanya memiliki bentuk yang simpel dengan bagian yang sering diulang, bagian tersebut dinamakan refrain. Selain itu, lagu-lagu pop bisanya memiliki durasi tidak lebih dari lima menit.

Kelahiran musik pop memiliki hubungan erat dengan industri rekaman yang muncul karena ditemukannya gramofon. Gramofon merupakan alat yang digunakan untuk memutar piringan hitam secara otomatis.

Pada awalnya, masyarakat kesulitan untuk mendengar lagu pop. Hal ini disebabkan oleh gramofon yang tidak mampu merilis semua rekaman untuk didengarkan oleh banyak orang. Pada tahun 1958, studio rekaman yang lebih canggih dan teknik rekaman multitrack muncul. Piringan hitam yang semula memiliki perbedaan format video, kini menjadi seragam.

Sejak saat itu, musik pop kian mudah diakses dan dinikmati masyuarakat. Pada perkembangan selanjutnya, radio muncul dan turut mempopulerkan musik pop.

Baca Juga: Profil Kurt Cobain, Kisah Hidup Vokalis Nirvana yang Depresif

Berbeda dengan bentuk yang berkembang saat ini, musik pop pada dekade 1950-an memiliki bentuk yang sederhana. Musik-musik rakyat pun dikomposisi kembali agar mempunyai ciri khas musik pop saat ini.

How Much Is That Doggie in The Window merupakan hits pertama yang menandai munculnya musik pop. Pada tahun 1953, lagu ini berhasil memuncaki tangga lagu di Amerika dan Inggris. Dua tahun berselang, sebuah lagu Amerika berjudul The Yellow Rose menyusul menjadi raja musik pop pada masa tersebut.