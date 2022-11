Profil Kurt Cobain, Kisah Hidup Vokalis Nirvana yang Depresif

PIKIRAN RAKYAT - Kurt Donald Cobain atau yang masyhur dengan nama Kurt Cobain merupakan penyanyi, penulis lagu, hingga gitaris dari grup band Nirvana. Dia lahir pada 20 Februari 1967 dan meninggal pada 5 April 1994.

Sejak masih kecil, Kurt Cobain sudah menunjukkan minatnya di bidang musik. Lagu pertama yang dinyanyikannya adalah Hey Jude, ciptaan Arlo Guthire yang dipopulerkan oleh band The Beatles.

Kehidupan kecil Kurt Cobain bisa dibilang cukup beruntung hingga pada akhirnya semua berakhir karena timbulnya konflik antara dirinya dan keluarga. Hal itu menyebabkan Kurt Cobain frustrasi dan seringkali bersikap kasar pada orang di sekitarnya.

Setelah menyelesaikan sekolahnya, Kurt Cobain kian mendalami dunia musik. Ia mulai mendirikan grup band bersama dua temannya yang bernama Chris Novoselic dan Dave Grohl.

Saat itu, Kurt dengan personel lainnya mulai menggelar konser yang harus menempuh jarak ratusan hingga ribuan mil. Penampilan pertama mereka bertempat di salah satu bar kecil yang berlokasi di pusat Kota Seattle, Washington. Saat itu, band mereka hanya ditonton oleh empat orang. Meskipun begitu, Kurt Cobain dan teman-temannya tetap melanjutkan konser mereka.

Kurt Cobain dan teman-temannya baru mulai memikirkan nama band ketika band mereka mendapat tawaran dari produser sebuah label untuk merilis album. Lalu, terciptalah nama Nirvana yang berasal dari ketertarikan Kurt Cobain dengan pemahaman Buddha.

Baca Juga: Asal-usul Terciptanya Burger, Bukan Makanan Khas Amerika

Setelah melalui proses rekaman dan mixing, album pertama itu diberi judul Bleach. Namun, ternyata pengorbanan mereka saat itu tidak mendapat sambutan yang sesuai diharapkan.

Pada tahun 1991, berkat kegigihan dan kerja keras Kurt Cobain bersama teman-temannya, Nirvana sukses merilis album yang bertajuk Nevermind. Lagunya yang paling terkenal dan melejit saat itu di antaranya Smells Like Teen Spirit, About a Girl, Come as You Are, In Bloom, Lithium, Heart-Shaped Box, dan All Apologies and Rape Me. Album ini juga sempat berada di posisi teratas dan mengalahkan lagu Michael Jackson yang berjudul Dangerous.

Pada 24 Februari 1992, Kurt Cobain menikah dengan aktris Courtney Love di Waikiki Beach dan keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Frances Bean Cobain