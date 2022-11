Lirik Lagu Beranikan Dirimu – Kotak dan Fakta di Baliknya

Beranikan Dirimu – Kotak

Beranikan dirimu

Taklukkan rasa ragumu, ragumu

Dan bergerak majulah maju

Bebas (bebas)

Lepas (lepas)

Dunia itu luas

Lari (lari)

Kejar (kejar)

Kamu pasti bisa

Yakin (yakin)

Pasti (pasti)

Semua teratasi

Aku bisa, kamu bisa

Kita pasti bisa

Tutup rapat telingamu

Jangan dengar pembenci

Dengar saja hatimu

Jangan sembunyi

Beranikan dirimu

Lawanlah rasa takutmu, takutmu

Dan bergerak

Teruslah maju

Beranikan dirimu

Taklukkan rasa ragumu, ragumu

Dan bergerak

Majulah maju

Bebas (bebas)

Lepas (lepas)

Dunia itu luas

Lari (lari)

Kejar (kejar)

Kamu pasti bisa

Yakin (yakin)

Pasti (pasti)

Semua teratasi

Aku bisa, kamu bisa

Kita harus bisa

Tutup rapat telingamu

Jangan dengar pembenci

Dengar saja hatimu

Jangan sembunyi

Beranikan dirimu

Lawanlah rasa takutmu

Takutmu

Dan bergerak

Teruslah maju

Beranikan dirimu

Taklukkan rasa ragumu, ragumu

Dan bergerak

Majulah maju

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Dan bergerak

Majulah maju

Beranikan dirimu

Taklukkan rasa ragumu, ragumu

Dan bergerak

Majulah maju