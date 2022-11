Lirik Lagu 12.24 - OMEGA X dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu 12.24 - OMEGA X

Oh oh

Ma babe how you doin'

Eodieseo mwol haneunji

Ohh I wanna know you doin' alright

Ohh I wanna know you doin' alright

Ma babe how you doin'

Eodieseo mwol haneunji

Ohh I wanna know you doin' alright

Ohh I wanna know you doin' alright

Oh I hate it bol su eomneun jigeum

Yeollakdo nunchi boyeo babe what should I do

Ireul ppalgan nare wae haneun geoya

Ppalgan nare ilhajan idea nuguya

Ibwa tto naman honjaya jigeum

Neon wae geu ireul hagetdago haegajigoneun

Ireun kkaman nare hajan mariya

Inalmaneul gidaryeoon nan eojjeoran mariya

Georien naman ppaego jeonbu

Soneul japgo jeulgeomna bwa geurae jeonbu

Hapil oneul wae neon ireul gaya hae

Ttaeryeochyeo geu il jinjja gwaessimhae

Ma babe how you doin' eodieseo mwol haneunji

Ohh I wanna know you doin' alright

Ohh I wanna know you doin' alright