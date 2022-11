Lirik Lagu Love Me Like - OMEGA X dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Love Me Like - OMEGA X

Ye Omega X

Babe love me like

I saenge majimak bamin geotcheoreom

Daeum saengen ne saenggakppunil geotcheoreom

Nae jeongsingwa yeonghoneun yucheital

Gyesokaeseo maeseopge ssogesseo

Ye I like it babe mwo hana ppajimeopsi

Gokseonui gipin deeper than pacific gotta buy a ship

Gal giri meoreo attention row

Oh hanghae hanghae neol hyanghae hyanghae

Ne bichi nune gakkawojil ttae

Sumi gappa hoheup gollanhae

Nal eoseo pume gadwojwo ma babe

Don't let me be lonely

Neon nae simjang gipi mwongareul saegyeonwa

Jiwojiji anneun mueongal

Doedorikil su eopdan geol jal ara nan

Oh babe don't let me go

Love me like

Ohh love me like

Don't stop no stop babe love me like

Oh babe give me more give me more

Geobuhaji ana oh I need your love

Meomchuji ma give me more give me more

Babe love me like

Gappajineun rideum buri bunne bueo gireum

Jamsi swigijocha sileum this is too hot hot hot

Baby tryna kill'em neon molla i dwiteullimeul

Ohh ma baby baby your too hot to handle