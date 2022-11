Lirik Lagu Stupid Love - ONEUS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Stupid Love - ONEUS

I'm in stupid love

I'm in stupid love

Eonjena neon nareul hetgallige mandeureo

Gwansim eomneun cheok eungeunseuljjeok inneun cheok

Nega nal joahaji anneundan geol ara (I know)

Nega pillyohal ttaeman channeundan geol ara, oh

Meongcheongi gatjiman dasi gobaek

Seoljeong gwada jom jeokdanghi haera

Neon wae maennal gana mana

Tto jana kkaena goeropineun geonji

Gwie mot bakigesseo

Geuman noeulge neoran gidae sok

Noran pungseon wi na tteo inneunde

Tteungureumeun japgi sileo

Gwaenchana

Saenggakboda nan gwaenchana

Neoege nan geujeo geureon saram

Geujunge nan hananikka

I'm stupid

Nappeun aerado neoraseo sanggwaneopseo

Ne gyeote nappuni aniraedo mwo sanggwaneopseo

I know, I know I'm in stupid love

Meongcheongi gatado I'm in stupid love

I'm stupid

Nappeun aerado neoraseo sanggwaneopseo

Ne gyeote nappuni aniraedo mwo sanggwaneopseo

I know, I know I'm in stupid love

Da jwodo gwaenchana, I'm in stupid love

Mot hae jeoldae negen motdoen mal ttawineun mothae neoege

Ne immase matchwo nal mojilge

Nado ara meongcheonghage ne gyeoteul maeil

Dachyeodo gyesokaeseo maemdoneun geol

Neon suhageun mot haedo hangsang gyesanjeogiya

Wollae sarang apeseon nuguna jujereul molla

Kkeuteul arado sijakdoen geimiya

Geugeomyeon chungbunhae namanui bangsigiya

Gwaenchana

Saenggakboda nan gwaenchana

Neoege nan geujeo geureon saram

Geujunge nan hananikka

I'm stupid

Nappeun aerado neoraseo sanggwaneopseo

Ne gyeote nappuni aniraedo mwo sanggwaneopseo

I know, I know I'm in stupid love

Meongcheongi gatado I'm in stupid love

I'm stupid

Nappeun aerado neoraseo sanggwaneopseo

Ne gyeote nappuni aniraedo mwo sanggwaneopseo

I know, I know I'm in stupid love

Da jwodo gwaenchana, I'm in stupid love

Dalkomhan hyange chwihae hollin deut nege ppajyeo

Nae sone japil deut mal deut jeomjeom deo meoreojyeo

Du nun ppajige neol gidaryeosseo mulgwa gireum uri gataseo

Ginjanggam soge tto heoujeokdae wae tteoreojin simjangeun waterfall

Neon naege eoulliji ana

Nuguboda deo jal ara

Chakgagirado joa

Nega nal bogo utjana