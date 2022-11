Lirik Lagu Ada Cinta – SMASH, dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ada Cinta – SMASH

Ada cinta yang ku rasakan

Saat bertatap dalam canda

Ada cinta yang kau getarkan

Saat ku resah dalam harap

Oo indahnya… cinta

Pernah ku ragu akan sikapmu

Tapi mengapa kini semuanya indah

Oo resahnya…

Ada cinta yang ku rasakan

Saat bertatap dalam canda

Ada cinta yang kau getarkan

Saat ku resah dalam harap

Oo indahnya… cinta

Pernah ku malu pada hatiku

Tapi mengapa kini seolah cinta

Telah ku genggam

Tuhan ku inginkan semoga semua ini

Bukan hanya rasa, rasaku saja

Rasaku sendiri…

Ada ada saja dengan apa yg ku rasa

Bergetar di dada buat ku merana

I got the feeling cause you making me smiling

Thinking of you pusing tujuh keliling

Ku merasa ohh ada cinta

Credit

Artis: Smash

Album: Self-titled

Dirilis: 2012

Pencipta lagu: Yovie Widianto

Genre: Pop

Fakta di Balik Lagu Ada Cinta

Lagu ini diciptakan oleh musisi Yovie Widianto dan pernah dipopulerkan kembali oleh boyband SMASH.