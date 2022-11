Lirik Lagu Mungkin - The Overtunes dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mungkin - The Overtunes

Tak pernah ku lihatmu seperti malam ini

Semua tentang dirimu terus terbayang

Aku tak ingat apakah yang sudah terjadi

Salahkah bila tak pernah ku sangka

Ku tak ingin ku lepaskan

Hanya kau yang ku inginkan

Haruskah ku ada, haruskah ku pergi

Mungkinkah ku relakan semua

Mungkin ku tak benar, salahkan diriku

Ku tak ingin melihatmu pergi

Kita sempurna, mungkin sebaliknya

Mungkin kita takkan pernah menyesal

Kita bisa sedih, mungkin bahagia

Mungkin kita satu selama-lamanya

But maybe we should try

Ku tanya diriku menunggu di sini

Apakah ini yang juga kau mau

Haruskah ku katakan agar kau mengerti

Apa yang selama ini aku tunggu

Ku tak ingin ku lepaskan

Hanya kau yang ku inginkan

Haruskah ku ada, haruskah ku pergi

Mungkinkah ku relakan semua

Mungkin ku tak benar, salahkan diriku

Ku tak ingin melihatmu pergi

Kita sempurna, mungkin sebaliknya

Mungkin kita takkan pernah menyesal

Kita bisa sedih, mungkin bahagia

Mungkin kita satu selama-lamanya

But maybe we should try