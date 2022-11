Lirik Lagu Devil - CLC dan Fakta di Baliknya

Devil - CLC

Kkamahgo jiteun Sunglass

Ppalgan saekkkal Lipstick

Jangchakhaji anhado

Eonjedeun sangsang geu isangeuro

Nappeun aega doel su isseo

Ildan chakhan sangdaereul yatjaba boneun geo

Geugeon jinjja gonranhae

Eodiseo mosdoen geol baewowaseo

Eoseolpeuge hyungnaereul nae

I tried to be so polite

Geunde jakku nal wae geoseullige mandeulkka

Neol danbeone kkeutjangnaeneun geon

Naegen uimiga eopseo

Jinjja janinhan Devil

Geugeon geoteuron jal moreuneun beop

Aesseo jamjaeun naui bonseongeul

Nega kkaewobeoryeosseo

Jinjja akralhan Devil

Geugeon geoteuron jal moreuneun beop

Eodiseo gamhi kkori chyeo

Ne sujak da boyeo

Eoseolpeun sulsue nunmure

Nega badassdeon jomyeong

Da ppaeseo gal geoya

Naega geudongane daehan daega

Geurae nal nappeuda yokhaedo gwaenchanha

Nae mamdaero hallae nan

Kkorireul ollin Eye line

Mome butneun Black dress

Piryohaji anha nan

Nega bon jeok eopsneun Devil

Eodi hanbeon mamkkeot jageukhaebwa

I tried to be so polite

Silkeot useo ige majimak gyeonggonikka

Neol danbeone kkeutjangnaeneun geon

Naegen uimiga eopseo

Jinjja janinhan Devil

Geugeon geoteuron jal moreuneun beop

Aesseo jamjaeun naui bonseongeul

Nega kkaewobeoryeosseo

Jinjja akralhan Devil

Geugeon geoteuron jal moreuneun beop

Eojjeoji byeonmyeong sagwa

Modu ijen an tonghae

Neoneun imi geu seoneul neomeosseo

Ittaga ulgo tto bilgo geurae bwassja

Nun hanbeon kkamjjak an hal geol

Neol danbeone kkeutjangnaeneun geon

Naegen uimiga eopseo

Jinjja janinhan devil

Geugeon geoteuron jal moreuneun beop

Aju jaemissge noraboryeo hae

Nega baradeon daero

Jinjja akralhan devil

Geugeon geoteuron jal moreuneun beop