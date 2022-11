Lirik Lagu Hoax – Kotak dan Fakta di Baliknya

Hoax – Kotak

Ngoceh-ngoceh sana

Ngoceh-ngoceh sini

Sebar-sebar benci

Emosi ambisi

Gak mutu, gak mutu

Semua gak mutu

Gak mutu, gak mutu

Buat apa mencaci? Harus toleransi

Buat apa memaki?

Kita semua saudara

Lawan, kita lawan virus hoax

Lawan, kita lawan, come on (come on, come on)

Lawan, kita lawan virus hoax

Lawan, kita lawan, come on (come on, come on)

Ngoceh-ngoceh sana

Ngoceh-ngoceh sini

Sebar-sebar benci

Emosi ambisi

Gak bener, gak bener

Semua gak bener

Gak bener, gak bener

Buat apa mencaci? Harus toleransi

Buat apa memaki?

Kita semua saudara

Lawan, kita lawan virus hoax

Lawan, kita lawan, come on (come on, come on)

Lawan, kita lawan virus hoax

Lawan, kita lawan, come on (come on, come on)