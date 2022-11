Lirik Lagu It’s Okay to Not be Okay – Kotak dan Fakta di Baliknya

It’s Okay to Not be Okay – Kotak

Tenang kamu tak sendirian

Terbuang rasanya tak di dengarkan

Percuma tutupi kekurangan

Percuma, terasa percuma

Tenang hapus takutmu sekarang

Tenang gelisahmu kan menghilang

Percuma tutupi kekurangan

Percuma terasa percuma

It's okay not to be okay

Lepaskanlah bebanmu

Percayalah badai pasti akan berlalu

Semua kan baik saja

Tenang kamu tak sendirian

Terbuang rasanya tak diinginkan

Percuma tutupi kekurangan

Percuma seakan percuma

It's okay not to be okay

Lepaskanlah bebanmu

Percayalah badai pasti akan berlalu

Semua kan baik

It's okay not to be okay

Lepaskanlah bebanmu

Jangan takut terlihat lemah di mata ku

Semua kan baik

Semua kan baik

Saja

Credit

Artis: Kotak

Album: 18+

Dirilis: 2022

Genre: Rock

Fakta di Balik Lagu It’s Okay to Not be Okay – Kotak