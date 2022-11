Lirik Lagu Growing Up – Kotak dan Fakta di Baliknya

Growing Up – Kotak

Ku terima kenyataan

Tak ada keadilan

Di mana kebenaran

Ku coba untuk melawan

Hadapi segala rintangan

Jadi tak terkalahkan

I just want you to know

I can't accept anymore

All i want is control

I'll be better than before

Look at me now

I'm growing up

I'm growing up

Look at me now

I'm growing up

Not giving up

Cahaya tuntunku jalan

Berikanku kekuatan

Terangi kegelapan

Menatap dengan harapan

Percaya perubahan

Jadi tak terkalahkan

I just want you to know

I can't accept anymore

All i want is control

I'll be better than before