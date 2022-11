Lirik Lagu Emotion – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Emotion – VERIVERY

Areungeoryeo got to get away

Darananeun boratbit haneul arae reminisce

Meoritsoge ullineun siren

Amudo kkaeuji mothan dream

Umm nalkarowo feels like paranoia

What what what what what

Kkeunimeopsi hangyereul neomeo we go wild

Wild wild wild wild wild

Du beon dasieopseul i sungan we go hard

Uh barabogiman hamyeon neujeosseo

Uh nuneul gamgo naseoya neukkyeojyeo

Gatyeo isseo feels like paranoia

Jeomjeom muneojineun layer

Gamjeonge eongmaeyeo

Out of control

Sseureojil deut

Tteoreojil geonman gateun emotion yeah

I heunjeogeul gamchul su eopseo yeah

Sum makyeo hansirado ppalli

Tteonago namgyeojin binjari

There's no

Room room room room room room

Room room room yeah

Seolmyeonghal su eomneun illusion yeah

Tto dareun chawoneul neomeoseo yeah

Sonkkeute matdaeul ttaekkaji

Heundeulliji anneun i dajim

We gon'

Zoom zoom zoom zoom zoom zoom

Zoom zoom zoom emotion

Jobeun teum sai bichi boyeo

Soneul daemyeon garyeojil geotcheoreom

Huimihaejyeo beorilkka bwa burane cha

I had it I saw it I got it you see it?

Uh beoseona yeogieseo

Get ready for some action

Nal kkeureonaeryeodo sanggwanhaji ana dasi gotta go

Jeomjeom muneojineun pressure

Mudyeojige dwaesseo

Out of control