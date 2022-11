Lirik Lagu Childhood – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Childhood – VERIVERY

Gieoge eollugeul mutyeo

Oneulmankeumeun illo da mungchyeo

Jiruhan ilsangeun machyeo

Who is late who is late wa beol seo

Jayureul wonhaetdamyeon haru jongil nora

Nado moreuge haejyeobeoril geuttaekkaji

We want, let's get it on

Kkumman gatatdeon nal

Ije deoneun eopgetdago

Saenggakaji malgo

Seoro janeul butyeo up

We don't stop, we're moving

Gomineun no way

Cheolbuji eorinae

Deo kkeullin bonneungeuro falling

We don't stop, we're moving

Huhoeneun no way

Haega tteul ttaekkaji

Go back to your childhood

Uril dekalkomani gatdago hae

Maennal gan kono bulleotji gohae

Jigeumdo neutjin anasseo komenteuya

Jinagan huhoen hue come into ya

Museun mareul haedo sileun sori gatatdeon

Jansorineun haji ma eojjeollae mwo rallalla

Geu cheoreopdeon sijeoldeureul gatgo nollae

Chueogui alkoore puk ppajyeo deo drink yeah

Jinagabeorin bam

Ije jeogi mirwo noko

Geokjeonghaji malgo

Seoro janeul butyeo up