Lirik Lagu Twist and Shout – The Isley Brothers dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Twist and Shout - The Isley Brothers

Well, shake it up baby now

Twist and shout

Come on, come on, come, come on baby now

Come on and work it on out

Well work it on out, honey

You know you look so good

You know you got me goin' now

Just like I know you would

Well, shake it up baby now

Twist and shout

Come on, come on, come, come on baby now

Come on and work it on out

You know you twist, little girl

You know you twist so fine

Come on and twist a little closer now

And let me know that you're mine, woo

Ah, ah, ah, ah

Yeah, shake it up baby now

Twist and shout

Come on, come on, come, come on baby now

Come on and work it on out

You know you twist, little girl

You know you twist so fine

Come on and twist a little closer now

And let me know that you're mine

Well shake it, shake it, shake it, baby now

Well shake it, shake it, shake it, baby now

Well shake it, shake it, shake it, baby now

Ah, ah, ah, ah

Credit

Artis: The Isley Brothers

Penulis Lagu: Bert Berns dan Phil Medley

Album: Twist and Shout

RIlis: 1962

Genre: Rock

Fakta di Balik Lagu Twist and Shout

The Isley Brothers merupakan grup musik keluarga Amerika Serikat yang berasal dari Cincinnati, Ohio, yang dimulai sebagai trio vokal yang terdiri dari saudara O'Kelly Isley Jr., Rudolph Isley, dan Ronald Isley pada 1950-an.

Dengan karier yang membentang lebih dari delapan dekade, grup ini telah menikmati salah satu karier terlama, paling berpengaruh, dan paling beragam di jajaran musik populer.