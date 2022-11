Lirik Lagu Number 10 - Interpol dan Fakta di Baliknya

Number 10 - Interpol

Your secret's safe here

It'll never leave

It's in the basement for ya, na'mean

Won't seek replacements

My ballerina

There's many faces in my gallery

Ella, I don't know what week it's under

Ella, it gets old

It gets old

Ella, teletext or you can call me

Galavanting heart

I don't know what week it's under

Your secret's safe here

It'll never leave

It's in the basement for ya

Ella, I don't know what week it's under

Ella, go and talk to Steve about it

Galavanting heart

I don't know what week it's under

Ella, It gets old,

It gets old

Credit

Artis: Interpol

Album: Marauder

Rilis: 2018

Genre: Alternatif/Indie

Penulis Lagu: Paul Banks, Daniel Kessler, dan Samuel Fogarino

Fakta di Balik Lagu Number 10

Interpol merupakan band rock asal New York, Amerika Serikat yang dibentuk pada 1997. Band ini digawangi oleh Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler dan Greg Drudy. Pada tahun 2000 Drudy keluar dari band dan digantikan oleh Sam Fogarino.