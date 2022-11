Film Enola Holmes 2 Sudah Tayang, Simak Sinopsis dan Tanggapan Netizen yang Telah Menyaksikan

PIKIRAN RAKYAT – Film bergenre misteri kriminal, Enola Holmes 2, sudah tayang pada 4 November 2022 di platform Netflix.

Film sekuel kedua dari adik Sherlock Holmes ini disutradarai oleh Harry Bradbeer dan turut dibintangi oleh Millie Bobby Brown dan Henry Cavill sebagai pemeran utama.

Film Enola Holmes 2 ditulis oleh Jack Throne, menceritakan petualangan Enola Holmes yang membuat agensi detektif swasta sendiri.

Berbeda dengan sekuel pertamanya yang berjudul sama, Enola Holmes 2 tidak didasarkan pada buku karya Nancy Springer yang berjudul The Case of the Left-Handed Lady.

Baca Juga: Enola Holmes 2 Tayang Hari Ini di Netflix, Berikut Sinopsis dan Daftar Pemerannya

Namun, pada film kedua ini Harry Bradbeer dan Jack Thorne memberikan sentuhan fiksi yaitu Pemogokan Matchgirls di Inggris pada tahun 1888 silam.

Selain Millie Bobby Brown dan Henry Cavill, adapun bintang-bintang lainnya yang turut hadir dalam film tersebut di antaranya adalah Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, dan masih banyak lagi.

Para penggemar film Enola Holmes wajib melanjutkan sekuel tersebut dengan menyaksikan Enola Holmes 2. Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari cuitan netizen di Twitter, film tersebut mendapatkan banyak decak kagum dari para penonton Indonesia.

“Gila sihh keren banget cuy filmnya makin bikin penasaran tiap adegannya,” kata pemilik akun @uyh***.