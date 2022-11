Lirik Lagu Are You In? – Incubus dan Fakta di Baliknya

Are You In? - Incubus

It's so much better

When everyone is in

Are you in?

It's so much better

When everyone is in

Are you in?

Oh oh

Are you in?

You oh

Are you in?

It's so much better

When everyone is in

Are you in?

It's so much easier

When sea foam green is in fashion

You, oh

Are you in?

You oh oh oh

Are you in?

Are you are you are you are you are you are you are

You are you are you are you are you are you are

You are you are you are you are you are you

(everybody everybody in)

(oh oh oh)

You ooh

Are you in?

You ooh

Oh

Credit

Artis: Incubus

Album: Morning View

Rilis: 2001

Genre: Alternatif/Indie

Penulis Lagu: Alex Katunich, Brandon Boyd, Brandon Charles Boyd, Christopher Kilmore, Jose Anthony Ii Pasillas, Jose Pasillas Ii, Michael Aaron Einziger, & Michael Einziger

Fakta di Balik Are You In?

Are You In? merupakan lagu kesebelas dalam album Morning View yang dirilis pada 2001. Lagu ini ditulis bersama oleh personel band asal Amerika Serikat tersebut. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu populer yang dikeluarkan oleh Incubus.

Sang vokalis Brandon Boyd menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa lagu itu lahir dari argumen yang dialami Incubus ketika membuat sebuah lagu. Seseorang memulai memainkan alat musik dan tanpa berbicara, setiap anggota bergabung satu per satu.