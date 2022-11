Lirik Lagu Hadapi Dunia - Pee Wee Gaskins dan Fakta di Baliknya

Hadapi Dunia - Pee Wee Gaskins

Hapus semua rasa benci didalam kepalamu

Bilas semua ludah yang menggenangi langkah ini

Pahami dan coba tuk mengerti semua yang ada didalam diri

Sadar selama ini kita telah dewasa

Waktu pun lalu membentuk diri

Buka kedua mata saat kau tertawa, ku tersiksa

Dan kusadari hati ini lelah

Dan tak bisa kulepaskan rasa lelah ini

Takkan kubiarkan apa yang kucari

Mengambil alih hembus nafasku

Dan tak bisa kulepaskan rasa lelah ini

Takkan kubiarkan apa yang kucari

Mengambil alih hembus nafasku

Tunjuk satu mimpi yang akan kau buat jadi nyata

Buka mata dan hadapi dunia hari ini

Lawan rasa takut satu persatu

Dan pikirkanlah apakah pilihanmu

Lawan rasa takut satu persatu

Leburkan hati dan pikiran jadi satu

Waktu pun lalu membentuk diri

Buka kedua mata saat kau tertawa, ku tersiksa

Dan kusadari hati ini lelah

Dan tak bisa kulepaskan rasa lelah ini

Takkan kubiarkan apa yang kucari

Mengambil alih hembus nafasku

Dan tak bisa kulepaskan rasa lelah ini

Takkan kubiarkan apa yang kucari

Mengambil alih hembus nafasku

Dan tak bisa kulepaskan rasa lelah ini

Takkan kubiarkan apa yang kucari

Mengambil alih hembus nafasku

Dan tak bisa kulepaskan rasa lelah ini

Takkan kubiarkan apa yang kucari

Mengambil alih hembus nafasku

Credit

Album: The Sophomore

Dirilis: 2009

Penulis lagu: Alditsa Decca Nugraha

Genre: Pop Rok

Label: Ascada Musik

Fakta di Balik Lagu Hadapi Dunia - Pee Wee Gaskins

Pee Wee Gaskins adalah salah satu kelompok musik asal Indonesia yang terdiri dari lima personel di antaranya Alditsa Sadega sebagai vokalis utama dan bass, Fauzan sebagai gitaris dan vokal, Reza Satiri memainkan synthesizer, Renaldy Prasetya sebagai drummer, dan Harry Pramahardhika sebagai gitaris. Para penggemar band ini biasa disebut Party Dork, Dorkzilla, dan Tatiana.

Pee Wee Gaskins berawal dari proyek solo milik gitaris, vokalis sekaligus penulis lagu Dochi Sadega untuk Ihcod Agedas di tahun 2007. Setelah bergelut mencari personil untuk membentuk full line up dan menemukan formasi yang pas, mereka mencari nama yang menarik perhatian, menyenangkan sekaligus mematikan di internet. Dengan kata kunci 'serial killer', akhirnya mereka menemukan Pee Wee Gaskins yang berasal dari nama seorang pembunuh berantai yakni Donald Pee Wee Gaskins.

Hadapi Dunia menjadi lagu ketujuh dari album bertajuk The Sophomore yang dirilis pada tahun 2009 lalu. Lagu ini sendiri ditulis oleh sang vokalis, Alditsa Decca Nugraha atau biasa dikenal sebagai Dochi Sadega. Adapun single lain dari album tersebut di antaranya Welcoming The Sophomore, Tentukan Hari Yang Terbaik, Di Balik Hari Esok, Bee Seen and Be Scene, dan masih banyak lainnya. (Tazkia Falah Rahmani)***