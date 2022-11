Lirik Lagu Hurt – NewJeans dan Fakta di Baliknya

Hurt – NewJeans

Bogo shibeun saenggage

Deureogan uri change

Naneun mareul geoneunde

Bonaejineun aneullae

Neurin hanmadiboda

Joyonghami deo joa

Gidarigo itjiman

Maeil ireon geon anya

Nan jaemieopseo geim gateun geon

Da piryo eopseo

Amuri joado neol no

Mallomaneun jigyeoungeol

Meonjeo waseo boyeojweo

Meonjeo waseo boyeojweo

'Cause I'm not gonna be the one to get hurt

Hurt (nah, nah)

I'm not gonna be the one to get hurt

Hurt (nah, nah)

I'm not gonna be the one to get hurt

Hurt (oh, oh, ooh)

I'm not gonna be the one to get hurt

(Oh, oh, ooh)

I'm not gonna be the one to get hurt

(Oh, oh, ooh)

I'm not gonna be the one to get hurt

(Oh, oh, ooh)

Maeil jamdeulgi jeone

Geurigo tto achime

Jwigo inneun nae sonen

Neoeomneun hwamyeoninde

Neurin hanmadiboda

Joyonghami deo joa

Gidarigo itjiman

Maeil ireon geon anya

Nan jaemieopseo geim gateun geon

Da piryoeopseo

Amuri joado neol no

Mallomaneun jigyeoungeol

Meonjeo waseo boyeojweo

Meonjeo waseo boyeojweo

'Cause I'm not gonna the one to get hurt

Hurt (nah, nah)

I'm not gonna the one to get hurt

Hurt (nah, nah)

I'm not gonna the one to get hurt

Hurt (oh, oh, ooh)

Hurt (oh, oh, ooh)

Yeogikkajiya

Nega wainneun goseun

Neomu meoreosseo

I'm not gonna the one to get hurt

Yeogikkajiya

Nega wainneun goseun

Neomu meoreosseo

I'm not gonna the one to get hurt