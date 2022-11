Lirik Lagu Superstar – Usher dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Superstar – Usher

This goes out to you, you, my number one (number one, number one)

I won't stop until I see you, sugar

You know who you are

And this is for my number one, number one (I see you)

So many shows, swear wherever I go I'm gonna keep on lookin'

Lookin' for my number one, number one (oh)

This goes out to you baby

Wherever you are (my only one)

Just know that you're mine

(Number one, number one) hey

Are you there?

I can't hear you

On the road doin' shows

Girl, I can't get you off my mind

All around the world

So many faces

All these places

Girl, I just need one

My number one

This is for you, you, my number one (I'm looking for my number one)

(And I'm)

Credit

Artis: Usher

Album: Confessions

Dirilis: 2004

Nominasi: Penghargaan Grammy untuk Penampilan Vokal R&B Pria Terbaik

Genre: Contemporary Soul

Ciptaan: Usher, Willie Hutch, Nyticka Hemingway, Ryan Toby, Andre Harris, Vidal Davis & Poo Bear

Fakta di Baliknya

Usher Terrence Raymond IV atau yang sering dikenal sebagai Usher merupakan seorang penyanyi R&B, pencipta lagu, penari, sekaligus aktor asal Amerika Serikat.

Dia lahir di Dallas, Texas, Amerika serikat pada 14 Oktober 1978. Namanya mulai dikenal sekira akhir tahun 1990-an.

Ia terkenal lewat album keduanya yakni My Way yang melahirkan hit nomor satu Billboard Hot 100 pertamanya yaitu Nice & Slow.

Pada 30 Maret 2010, Usher merilis album studio keenamnya yaitu Raymond v. Raymond. (Muhamad Dafa)***