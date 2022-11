Lirik Lagu Love Me - Elvis Presley dan Fakta di Baliknya

Love Me - Elvis Presley

Treat me like a fool

Treat me mean and cruel

But love me

Wring my faithful heart

Tear it all apart

But love me (won't you love me?)

Well, if you ever go

Darling, I'll be oh, so lonely

I'll be sad and blue

Crying over you, dear, only

I would beg and steal (beg and steal)

Just to feel (just to feel)

Your heart (I want your heart)

Beating close to mine (so close to mine)

Well, if you ever go

Darling, I'll be oh, so lonely

I'll be sad and blue

Crying over you, dear, only

I would beg and steal (he would beg and steal)

Just to feel (yes, just to feel)

Your heart (I want your heart)

Beating close to mine (so close to mine)

Well, if you ever go

Darling, I'll be oh, so lonely

Beggin' on my knees

All I ask is please, please love me

Oh yeah

Credit

Artis: Elvis Presley

Album:

Dirilis:

Fakta di Balik Love Me - Elvis Presley

Love Me adalah salah judul lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Elvis Presley. Lagu ini diciptakan oleh Jerry Leiber dan Mike Stroller.

Lagu yang bertajuk Love Me ini dirilis pada 19 Oktober 1956. Elvis melakukan rekaman pertama kali pada 1 September 1956. Setelah dirilis, lagu ini menduduki posisi kedua di Billboard Top 100 di Amerika Serikat.