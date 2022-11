Lirik Lagu Dream – Paul Kim dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dream – Paul Kim

You are my dream

You are my love

Naege sarangeul allyeojun neoraseo

Follow your time

Follow my heart

Nuni busideon geunare

Yeojeonhi meomulleo isseo

I love you

I love you

Neoreul mannan

Geu sigan ihu modu da neoya

Nae mam gadeuk

Heunnallineun neo

You are my dream

You are my love

Neoui ongi

Meomuneun geugose naega itgireul

'Till the end

You are my dream

You are my life

Heukbaegui naui naldeuri

Neoui saegeuro muldeureo

Nae mameun

Eoneusae

Neoreul mannan

Geu sigan ihu modu da neoya

Nae mam gadeuk

Heunnallineun neo

Saranghae

Eotgallyeotdeon geu maneun sigan sogeseo

Ireoke nan kkaedarasseo

Nega eomneun nan uimi eopdan geol