Lirik Lagu Me After You – Paul Kim dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Me After You – Paul Kim

Neoreul mannan geu ihuro

Sasohan byeonhwadeure haengbokhaejyeo

Nuni bushige bit naneun achim

Neoreul tteoollimyeo nun tteuneun haru

Shiktak wie maju anja

Neoye haruneun eottaenneunji mutgeona

Naye harudo sseok gwaenchanasseo

Useumyeo daedaphae jugo shipeo

Byeolgeot anin ire mami tonghal ttaemyeon

Iksukhaejin seoroga nollaweosseo

Neol saranghae

Pyeongonan jigeumcheoreomman

Yeongweonago shipdago

Neoreul baraboda saenggakhaesseo

Neoreul manna cham haengbokhaesseo

Na itorok saranghal su isseotteon geon

Ajik eorigo mojaran nae mam

Ttatteushan ihaero da anajweoseo

Mushimhan maltue seoro apeul ttaemyeon

Chagaweojin saiga

Gyeondil su eopseo mianae

Buranan jigeumirado

Yeongweonago shipdago

Neoreul baraboda saenggakhaesseo

Neoreul manna cham haengbokhaesseo

Na itorok saranghal su isseotteon geon

Ajik eorigo mojaran nae mam

Ttatteushan ihaero da anajweoseo

Tteugeoweotteon yeoreum jina

Geuriweojil bissorie

Hana dul sujubeo tto eolgul bukhimyeon

Saenggagi manajin neoye nune ip majchul teni

Uri hamkke georeogagiro hae

Nareul manna neodo haengbokhani

Mot haejun ge deo manaseo mianae

Igijeogigo buranan naega

Neoegemaneun jalhago shipeosseo

Oraettongan na gidaryeoon

Wanbyeokhan sarangeul chajeun geot gata

Nal jabajweoseo himi dwaejweoseo

Sojunghan baeryeoro nal anajweoseo

Neoreul manna

Credit

Penyanyi: Paul Kim