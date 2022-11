Lirik Lagu Fluktuasi Glukosa – Pee Wee Gaskins dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Fluktuasi Glukosa – Pee Wee Gaskins

Saat terbaik dalam hidupku adalah dengan kamu (dengan kamu)

Tetaplah di sini semua kenang titik dua dan bintang

Hitam putih atau berwarna (hitam putih atau berwarna)

Gelap terang siang dan malam, selamanya

Tetaplah di sini semua kenang (oh), genggam tanganku sayang

(Genggam tanganku sayang)

Hitam putih atau berwarna (hitam putih atau berwarna)

Gelap terang siang dan malam, selamanya

Ini pertama kali kugunakan kata

Cinta dalam lagu tentang aku dan dia

Semua tanda tanya terjawab dengan kurung buka dan titik dua

Singkat kata ku bahagia

Sekarang begini, sama seseorang

Sampek kamu bahkan mutusin untuk nggak berkata apa-apa

Saat lagi menatapku

Kata mereka, "Semua akan indah pada waktunya"

Telah datang sejarah di sini

Dengar jantung ini berdetak untukmu

Berlutut ku meraih jari manismu

Kugenggam tanganmu

You know that I love you so much

Ini pertama kali kugunakan kata

Cinta dalam lagu tentang aku dan dia

Semua tanda tanya terjawab dengan kurung buka dan titik dua

Singkat kata ku bahagia

Ini pertama kali kugunakan kata

Cinta dalam lagu tentang aku dan dia

Semua tanda tanya terjawab dengan kurung buka dan titik dua

Singkat kata ku bahagia, wo!