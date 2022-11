Lirik Lagu Like a Cat – AOA dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Like a Cat – AOA

Hey no matter where you go

(Geu eodil bwado)

The pretty girls are AOA

You know (I know) you know (I know)

I'm good I'm hot I'm fresh I'm fly

Brave sound

Na gateun ae cheom bwatdae

Bon sungan neukkim watdae

Sumanheun saram geu sogeseodo

Yubyeollagedo nan bichi natdae

Nal ttara doraganeun gogae

Naro kkwak chabeorin du nune

Mareul geolkka malkka

Mangseorineun moseup neomu gwiyeowo

Haessareun nareul bichuneun

Spotlight light light light

Namani geudae meorissoge

Headline line line line

Kkumeul kkwodo naega boige doel

Geoya gomineun stop it

Dagawa baby come on

Neoege sappunsappun georeoga

Jangmikkocheul kkeokkeoseo

Geudaeege angyeojul geoya

Kkamjjak nollae jul geoya

Sappunsappun georeoga

Geudaega jamdeureosseul ttae

Salmyeosi anajul geoya

Kkamjjak nollae jul geoya

Lalalalalala...

I'm good I'm hot I'm fresh I'm fly

Lalalalalala...

I'm good I'm hot I'm fresh I'm fly

Sappunsappunhi dagagallae

Na oneul bame amudo moreuge

Saegeunsaegeun jami deun geudae ipsure

Salmyeosi na ip matchullae

Neowa naui dalkomhan i bam

I bame kkeuteul kkwak japgo

Geudaeneun namanui neukdae

Naneun geudaeui gwiyeoun goyangi

Haessareun nareul bichuneun

Spotlight light light light

Namani geudae meorissoge

Headline line line line

Kkumeul kkwodo naega boige doel

Geoya gomineun stop it

Dagawa baby come on