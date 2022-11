Lirik Lagu Good Luck – AOA dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Good Luck – AOA

Good luck girigiri you like me

Good luck girigiri I like you

Good luck notchiji ma lucky lucky

Good luck naneun neoye lucky lucky

Eodiseona eodil gana dangdanghan walking

Heukbaek sesang soge naneun keolleopulhan scene

Girls girls on top

Deo jashin itge boom boom beat drop

Kkumiji anado honja jumok banneun skill

Jaemieomneun namjadeureun hansungane skip

Girls girls on top

Geujungeseodo I'm, I'm the top

Nal dulleossaneun shiseoni

Banhae beorin nunppichi

Shishihage neukkyeojeo yeah yeah

Nae sarang gatgo shipttamyeon

Nae mam ppaetgo shipttamyeon

Saekttareuge shijakae

Jeolttae nareul notchijineun ma

Good luck girigiri you like me

Good luck girigiri I like you

Good luck son naemireo lucky lucky

Good luck naneun neoye lucky lucky

Good luck girigiri you like me

Good luck girigiri I like you

Good luck notchiji ma lucky lucky

Good luck naneun neoye lucky lucky

Hey yeah

Jiruhaejin neoyege nan eoreumcheoreom chill

Meoril sseo bwa loose-hae ppeonhan sarangeun kick

Boys boys watch out

Ni gaseumsoge boom boom beat drop

Kottae nopge guljiman

Kkadaropgin hajiman

Ajik seotureul ppuniya yeah yeah

Chagaun maltujiman

Bogiboda lovely girl

Jeongmal nal weonhandamyeon

Jeolttae nareul notchijineun ma

Good luck girigiri you like me

Good luck girigiri I like you

Good luck son naemireo lucky lucky

Good luck naneun neoye lucky lucky

Good luck girigiri you like me

Good luck girigiri I like you

Good luck notchiji ma lucky lucky

Good luck naneun neoye lucky lucky

Sujak burineun geol bol jjul aneun skill

Jinbuhan namjaaedeureun da skip

Geurae neoneun wangjanim prince

Mianhande aga naneun south god queen

Naege yahago shipeohaneun aedeul jal bwa

Nunnopiga dalla you boy go wow wow

Nan juingong neon extra boy

Good luck yeah good luck

I give you extra love