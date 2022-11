Lirik Lagu Heart Attack – AOA dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Heart Attack – AOA

A-ye (brave sound)

And it goes a little something like this

Wanjeon banhae banhae beoryeosseoyo

Budeureoun moksorie

Banhae banhae beoryeosseoyo

Nan tteollyeo

(AOA let's go!)

Naega michyeonna bwa wae tto ireoji

Nae maeum yeoryeodeol sonyeo manyang mak kungkungdae

Sumgil su eomna bwa nan maeil ireoji

Nunirado majuchimyeon gwikkaji hwak ppalgaejyeo

Ihae mothae? nega gyaereul mot bwaseo geurae

Ttak cheotnune hwak banhae beorindaneun mare

Geu maeum ihae gadeora nado jom algetdeora

Neol cheoeum bon geu sungan

Wanjeon banhae banhae beoryeosseoyo

Neolpeun eokkae nallyeophan nunmaee

Budeureoun moksorie

Banhae banhae beoryeosseoyo

Neoui yalgo gin songarakman bwado

Nan tteollyeo

Eomeona

Jakkuman simkunghae neol bomyeon bolsurok

Gaseumi kungkungdae nado moreugesseo

Simkunghae na eojjeomyeon joha

Jakkuman ne pume kkok angigo sipeo baby

Eojjeoda nunirado majuchimyeon nan simkung georyeo

Neoui jageun gwansimirado badeulkka

Adeungbadeung georyeo

"Neoneun daeche gyaega mwoga geuri joha?"

Rago mutneun chingudeurege malhae

"Ya moreumyeon mareul mareo"

Ihae mothae? nega gyaereul mot bwaseo geurae

Ttak cheotnune hwak banhae beorindaneun mare

Geu maeum ihae gadeora nado jom algetdeora

Neol cheoeum bon geu sungan

Wanjeon banhae banhae beoryeosseoyo

Neolpeun eokkae nallyeophan nunmaee

Budeureoun moksorie

Banhae banhae beoryeosseoyo

Neoui yalgo gin songarakman bwado

Nan tteollyeo

Eomeona

Jakkuman simkunghae neol bomyeon bolsurok

Gaseumi kungkungdae nado moreugesseo

Simkunghae na eojjeomyeon joha

Jakkuman ne pume kkok angigo sipeo baby