Lirik Lagu Want You Back - 5 Seconds of Summer dan Fakta di Baliknya

Want You Back - 5 Seconds of Summer



Can't help but wondering if this

Is the last time that I'll see your face

Is it tears or just the fucking rain?

Wish I could say something

Something that doesn't sound insane

But lately, I don't trust my brain

You tell me I won't ever change

So I just say nothing (Just say nothing)



And no matter where I go

I'm always gonna want you back

No matter how long you're gone

I'm always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I'm always gonna want you back, want you back



I remember the freckles on your back

And the way that I used to make you laugh

'Cause you know every morning I wake up

Yeah, I still reach for you

I remember the roses on your shirt

When you told me this would never work

You know, even when I say I moved on

Yeah, I still dream for you



And no matter where I go

I'm always gonna want you back

No matter how long you're gone

I'm always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I'm always gonna want you back, want you back



I'm always gonna want you back, want you back

I'm always gonna want you back, want you back



You know, even when I say I moved on

You know, even though I know that you're gone

All I think about is where I went wrong

(Aah-aah)

You know, even when I say I moved on

(Aah-aah)

You know, even though I know that you're gone

(Aah-aah)

All I think about is where I went wrong

Yeah, I still dream for you



No matter where I go, I'm always gonna want you back



And no matter where I go

I'm always gonna want you back (I'm always gonna want you back)

No matter how long you're gone

I'm always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I'm always gonna want you back, want you back



I'm always gonna want you back, want you back

I'm always gonna want you back, want you back

(Aah-aah, aah-aah)

I'm always gonna want you back, want you back

(Aah-aah, aah-aah)

I'm always gonna want you back, want you back

(Aah-aah, aah-aah)



Credit



Produser: Andrew Goldstein dan Andrew Wells

Penulis: Calum Hood, Ashton Irwin, Luke Hemmings, Jacob Kasher, Andrew Goldstein, Steve Mac, dan Asia Whiteacre

Album: Youngblood

Genre: Pop



Fakta di balik lagu



Want You Back merupakan lagu utama dari album ketiga 5 Seconds of Summer, Youngblood, yang dirilis pada 25 Februari 2018.



Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mengingat kekasihnya dan mengakui bahwa meskipun mereka telah berpisah, perasaannya tetaplah sama seperti awal keduanya menjalin hubungan.



Lagu ini sedikit menyimpang dari genre pop-punk khas 5SOS karena cenderung menampilkan suara yang lebih pop/elektronik.



Hal ini terjadi karena mereka karena mengganti suara gitar yang terdistorsi dan drum yang pecah dengan melodi yang lebih catchy dan bersih.



Want You Back menandai kembalinya 5SOS ke industri permusikan, usai merilis album terakhir mereka, Sounds Good, Feels Good pada 2015 silam.



Di chart Billboard Hot 100, Want You Back memuncak hingga menempati posisi ke-61. Lagu ini pun menempati posisi ke-32 di Australia dan ke-22 di Inggris.



Recording Industry Association of America (RIAA) telah menganugerahi Want You Back dengan sertifikasi emas. Lagu ini pun mendapatkan sertifikasi platinum di Australia dan silver di Inggris.



Kepopulerannya terbukti ketika lagu ini dinominasikan untuk “Favorite Chart-Topper Song” di 2019 Most Played Songs Online Awards. (Khadijah Ardallyana Qirba) ***