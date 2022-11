Lirik Lagu JIKJIN - TREASURE dan Fakta di Baliknya

JIKJIN - TREASURE



Japil deut japiji anneun singiru gata neon

Woo woo woo woo woo woo

Wol hwa su mok geum to il ne saenggage nan michyeoga

I'm addicted to your love



I'm on fire

Ulbuteun i gamjeong meomchul sun eopseo

Gipge ppajyeo

Cheoncheonhi ne ane jamgigo sipeo



Igeon jungdogiya

I just can't get enough

Nan neoreul hyanghae divin' jeonbu orin

Heeonal su eomneun kkeullim



You're the one gidaryeowasseo

Barabolsurok areumdawo

You're the sun garil su eopseo

Du nuni meoreodo



Neoegero jikjin

Ooh

Jikjin

Neoegero jikjin

Ooh

Jikjin

Pedal to the metal hoo



Neoegero jikjin sarange michim

Dareun nyeoseokdeureun ssak da bikira

Donge beonjjeok natanan nae banjjok

Geu nunbusin useume hollyeo



Nan yeoneu gilchiwaneun dareum

heotdidiji anneun balgeoreum

imi jeongdabeun neo jeonghaejyeo

eojjeol su eopjana Wassup!



Geunyang jikjin No rules, No jichim

(Oh god)

Nae gamjeonge gireumeul bueo

Simjang enjineun deobeullo Go vroom



I'm on fire

Bulbuteun i gamjeong meomchul sun eopseo

Gipge ppajyeo

Cheoncheonhi ne ane jamgigo sipeo

Igeon jungdogiya

I just can't get enough

Nan neoreul hyanghae divin' jeonbu orin

Heeonal su eomneun kkeullim



You're the one gidaryeowasseo

Barabolsurok areumdawo

You're the sun garil su eopseo

Du nuni meoreodo



Neoegero jikjin

Ooh

Jikjin

Neoegero jikjin

Ooh

Jikjin

Pedal to the metal hoo



Can't nobody see us urin haneul wiro

Bonneungman ilkkaewo iseongeun jeo dwiro

We gon' ride sorichyeo jigu kkeutkkaji deullige

Nae son kkwak jaba No turning back



Neoegero jikjin

Ooh

Pedal to the metal hoo

Ooh

neoegero jikjin



Don't stop amman bogo dallyeo doljin

Oh let's go

Pedal to the metal hoo

Won't stop amman bogo dallyeo jikjin

Oh let's go

Neoegero jikjin

Credit

Artis: Treasure

Album: The Second Step: Chapter One

Dirilis: 2022

Genre: Korea Dance/Electronic, K-Pop

Penulis lagu: Pil Kang Choi / Robin L. Cho / Sonny / Yoshi / Dee.p / Jong Sung Lee / Hae / A Se / Lil G / Haruto / Hyun Seok Choi



Fakta Lagu JIKJIN – TREASURE

1. Lagu Utama

Lagu JIKJIN masuk sebagai lagu utama album bertajuk The Second Step: Chapter One, rilis pada 15 Februari 2022 di seluruh platform digital musik.



Yoshi dan Haruto juga ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan lirik lagu JIKJIN.



2. Masuk Trending Musik Indonesia

Lagu JIKJIN juga berhasil menduduki trending musik Indonesia pada saat dirilis. Sebagai lagu utama, JIKJIN berhasil menjadi lagu yang mudah diingat pendengarnya.



Musik video JIKJIN saat ini telah ditonton sebanyak 104 juta kali penayangan selama 7 bulan setelah dirilis.



3. Makna JIKJIN

Lagu JIKJIN sendiri memiliki makna seseorang yang jatuh cinta tidak akan melirik orang lain selain orang yang ia sukai.

Orang yang dicintai akan selalu punya ruang khusus dihati dan terkadang saat jatuh cinta orang bisa menjadi gila.



Kata ‘JIKJIN’ adalah kata slang dalam bahasa Inggris, namun masih banyak orang yang tidak mengetahui artinya.

Yedam selaku salah satu member grup TREASURE mengatakan JIKJIN sebenarnya memiliki arti seseorang yang jatuh cinta hanya melirik orang yang dia sukai.



“Semakin aku melihatmu, kamu yang selalu aku tunggu,” kata Yedam. (Anggita Adi Sumadi)***