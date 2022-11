Lirik Lagu Drop – U-KNOW Yunho dan Fakta di Baliknya

Drop – U-KNOW Yunho



Drop it low

Miraeneun ajik veil-e

Ajigeun bol su eopjiman



Gyeongjeongjeogin salmeul saneun shidae

Memallabeorin daejiman mullyeobadeun sedae

Paeage nun gamkko

Ip datgo yonggireul deonjeojun gyeolgwa

Jigeum boshineun daero

Yesanghasheotteon daero

Ijeneun heomureobeorigo maenttange

Gichobuteo chageunchageun uriga dashi



Naneun chatji ana deo isang miracle

Meonji wie jeokin yeeon gateun oracle

Jageun hansummaneurodo geugeon pagwedwae

Imi muneojeo mideumi heundeullyeo



Jeongeraneun mareun gyogwaseoeseona bwatteon mal

Daedasuneun eotbakjae matchweo chumeul chweo

Eonje dashi tto naedeonjeobeorin

Jinshiriran neon nareul chatge dwelkka



I can't explain hard this feeling

Jungnyeok ireun chaero tteodoneun neukkim

Cheokbakhan miraega yusaniramyeon

Da kkaego shijakae



Dashi buhwareul kkumkkugo ittamyeon

Chakan gamyeoneul sseun chae gihwereul bondamyeon no

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low



Gyeolguk meomchweotteon shigyeneun je gireul ga

Dugo bwa naega gaecheokaneun ttan sesang

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low



Wemyeonaji mara deo isang critical

Geuge dogi dweneun myeonjwebuga dwenikka

Wemyeoni mandeun memareun ttangdo

Naega shwil su inneun geuneuljocha eomneun hyeonshildo



I won't, can't fight this feeling

Geuttae geuraesseoya haettaneun huhwe

Dacheotteon muneul yeoreo heureuneun gangcheoreom

Je jarireul chajaga



Dashi buhwareul kkumkkugo ittamyeon

Chakan gamyeoneul sseun chae gihwereul bondamyeon no

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low



Gyeolguk meomchweotteon shigyeneun je gireul ga

Dugo bwa naega gaecheokaneun ttan sesang

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low



Deo apeun hyeonshirijiman

Jigeum I saneul neomeogamyeon

Eonjenganeun daketji

Gippeohaedo joeul moduye bada



It started with candles

Emotion is not controllable, you don't

Miraero ganeun gireul meomchuji ma

Dashi heomhan gillo deureoseoji ma

I gihwereul notchimyeon

Ijen too hard to handle

Miraereul bakkuneun jigeum nae cheot beonjjae action

My attitude



Dashi buhwareul kkumkkugo ittamyeon

Chakan gamyeoneul sseun chae gihwereul bondamyeon no

(Boneun neoye attitude)

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low



Gyeolguk meomchweotteon shigyeneun je gireul ga

Dugo bwa naega gaecheokaneun ttan sesang

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

(Into the grave)



Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman drop it low

Jebal geuman drop it low

Ije geuman



Credit

Artis: U-KNOW

Album: Digital Single Drop

Dirilis: 2017

Genre: Korea Dance/Electronic, K-Pop

Produser: Yoo Young-Jin



Fakta di Balik Lagu Drop



Setelah kembali dari wajib militer, U-KNOW merilis single bertajuk Drop pada 25 September 2017 sebagai bagian dari proyek musik digital SM Entertainment, SM STATION.



Pada video musik dapat dilihat sebagai kebangkitan Yunho kembali ke kekuasaan dalam distopia.



Ia pertama-tama berbaring di altar dan dihiasi dengan kilau dan pakaian agung. Namun, ia dikelilingi oleh orang-orang setia yang perlahan-lahan mulai memulai pemberontakan atas namanya dan memberi hormat kepada pemimpin mereka.



Sepanjang video, Yunho yang menggambarkan sisi berbeda dari kepemimpinannya. Pertama, ia mengumpulkan para tahanan yang akan membalas.



Kedua, sangat singkat tetapi dapat ditempatkan setelah pemberontakannya. Tampilan terakhir muncul di seluruh video, mulai dari kebangkitannya hingga ia kembali berkuasa.



U-KNOW menggunakan kombinasi warna merah, hitam, dan putih dalam video musiknya. Merah di sini menyimbolkan gairah, romansa, kekuatan, kepemimpinan, keberanian, dan tekad.



Warna merah juga dicatat sebagai warna resmi grup penggemar TVXQ.



Lirik lagunya sendiri berbicara tentang korupsi dan akhirnya mendobrak menuju masa depan yang lebih baik. (Dewi Andryani)***