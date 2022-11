Lirik Lagu Feels So Damn Fine – Kaleb J feat. Axl Giovano dan Fakta di Baliknya

Feels So Damn Fine – Kaleb J feat. Axl Giovano

Melihat kamu dikali pertama

Membuat diriku terpikat

Tapi belum kusadari

Rasa ini belum lahir

Semakin lama, semakin menawan

Senyummu buat ku terbawa perasaan

Aku percaya

Asmara ini ada untuk kita

Berdua kita 'kan jalani semua

Denganmu semua terasa indah

Hati ini tak bisa berdusta

Hanya dirimu yang aku inginkan

It feels so damn fine

Knowing that you're mine

It feel so damn fine

Waktu berlalu semuapun tahu

Rasa yang kupunya untukmu

Tak mampu kumenutupi

Semua rasa yang tumbuh di dalam hati

Berdua kita 'kan jalani semua

Denganmu semua terasa indah

Hati ini tak bisa berdusta

Hanya dirimu yang aku inginkan

Setiap kali kamu bilang aku milikmu

Hati ini tak dapat menahan rasa senang

Semua feelingku just go like you to be mine

It feels so damn fine

Berdua kita 'kan jalani semua

Denganmu semua terasa indah

Hati ini tak bisa berdusta

Hanya dirimu yang aku inginkan

It feels so damn fine

Knowing that you're mine

Its feels so damn fine

Going back you're mine

It feels so damn fine