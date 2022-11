Kronologi Ancaman Bom di ICE BSD Lokasi Konser NCT 127 hingga Densus 88 Turun Tangan

PIKIRAN RAKYAT – Penggemar NCT 127 sempat dibuat khawatir soal unggahan foto surat di Twitter yang bertuliskan ancaman bom.

Diketahui, surat ancaman bom tersebut beredar jelang konser boy group asal Korea Selatan yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan pada Jumat, 4 November 2022.

Salah satu akun yang turut mengunggah ancaman bom di lokasi konser NCT 127 itu pun akhirnya buka suara.

Melalui akun Twitter miliknya, @Ryuchalis pun mengaku bahwa dirinya mendapatkan foto surat ancaman bom tersebut dari akun Twitter lain.

"Sorry semua, thread gue take down demi kenyamanan bersama. Kita tunggu official statement dari pihak penyelenggara ya. Stay safe semua," katanya, Jumat, 4 November 2022.

"Untuk foto surat, saya dapet dari acc nya @txtdaripamulank ya. Bukan pure saya yang nemuin," ujarnya.

Akun @Ryuchalis pun panik saat mengetahui akun Twitter lain yang menjadi sumber foto surat ancaman bom itu menghilang dari media sosial berwarna biru tersebut.

"Acc nya tiba-tiba ilang ya ampun," ucapnya.