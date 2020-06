6 Fakta Lagu BLACKPINK 'How You Like That', dari Simbol Kemenangan hingga Kalahkan Rekor BTS

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini, grup K-Pop asal Korea Selatan, BLACKPINK yang digawangi oleh Jennie, Jisoo, Lisa dan Rose kembali merilis single terbarunya pada Jumat, 26 Juni 2020 lalu.

Diketahui, lagu bertajuk How You Like That ini sekaligus pembuka comeback BLACKPINK setelah sekian lama tak merilis single baru.

Bahkan, sebagian penggemar BLACKPINK atau yang juga dikenal dengan BLINK mencoba untuk memecahkan simbol-simbol yang ada di dalam video klip tersebut.

Berikut fakta-fakta seputar lagu How You Like That yang telah dirangkum oleh tim Pikiran-Rakyat.com.

1. Proses Perilisan yang Panjang

Jennie mengatakan, proses perilisan lagu How You Like That membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Menurutnya, BLACKPINK ingin menyuguhkan genre musik yang lebih fresh dan berbeda dengan sebelumnya.