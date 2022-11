Can You Feel it – Five Minutes

Bagai ribuan bintang

Menghiasi sang malam

Kau tebar benih

Kerinduan hati

Dapatkah kau rasakan

Jiwaku yang terlunta

Menahan diri

Tanpa kau di sini

Can you feel it

Kosong jiwa terlunta

Tanpa kau mengilhami

Seakan ku mati

Terbunuh sepi

Dapatkah kau rasakan

Jiwaku yang terlunta

Menahan diri

Tanpa kau di sini

Penyanyi: Five Minutes

Penulis: Ricky FM

Produser: Ricky FM