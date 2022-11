Lirik Lagu Remember Me - OH MY GIRL dan Fakta di Baliknya

Remember Me - OH MY GIRL

Remember me

Do you remember me

nal barabodeon neoye nune bichin

nae moseubi cham mame deureonneunde

nado mollatteon nal alge haejun

neol mannatteon geon cham haengunin geol Yeah

dashi ireon uyeoneun eopseulgeora

neon neul saegideut malhaetji

geoseulleo teullyeo bwabwa

doragado gyeolguk geu jarijana

(Oh) dorawado ppeonhande (Oh) wae meorissoge

(Oh) niga nuni bushige peojeo Disappear

sarangseureon geuttaeye

neo uriye gieogi areungeorigo

jogeum ireun sarangyaegin

jeo byeoldeulcheoreom nareul bichugo

nuneul gameumyeon (Remember me)

shijakdweneun Magic (Remember me)

cheoeumiraseo (Remember me)

manyang joatteon

Do you remember geuttae bulkkonnori

moraeal gateun gieokdeul sogeseodo

nan dansume neol chajanael su isseo

neoyegen naega eotteoke namanneunji gunggeumhaejeosseo

nan eottaesseulkka Yeah

sashil geuttae naye sesangeun neowa na bakke eopseoseo

annyeong handongan gamgiboda deo apatji

(Oh) neoreul geuryeoboanne (Oh) kkaman haneure

(Oh) dashi nunbushidorok peongpeong Disappear

sarangseureon geuttaeye

neo uriye gieogi areungeorigo

jogeum ireun sarangyaegin

jeo byeoldeulcheoreom nareul bichugo

nuneul gameumyeon (Remember me)

shijakdweneun Magic (Remember me)

cheoeumiraseo (Remember me)

manyang joatteon

Do you remember geuttae bulkkonnori