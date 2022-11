Lirik Lagu If Only… – Kamasean Matthews dan Fakta di Baliknya

If Only… – Kamasean Matthews

kalau saja ku berani tuk ungkapkan semua

yang ada di hati ini

kalau saja kau tahu betapa ku sayangimu selalu

namun kau tak pernah mau tahu

sekian lama sudah kita bersama

tapi tak lebih dari sekedar

teman namun kini ku tak berharap lebih

yang ku ingin hanya senyummu

aku bukanlah apa yang selalu kau inginkan

ku bukan dia yang punya segalanya

ku tak pernah harap kisah kita kan jadi lebih indah

but there’s one thing i need you for huuu

to stay beside me forever more, that’s all i need

if only, if only you were mine

if only, if only you were mine

setiap kali ku mendengarmu bercerita

tentang dia wanita yang engkau cinta

pernahkah kamu sadari

tiap air mata yang terjatuh di pipiku

aku bukanlah apa yang selalu kau inginkan

ku bukan dia yang punya segalanya

ku tak pernah harap kisah kita kan jadi lebih indah

but there’s one thing i need you for

aku bukanlah apa yang selalu kau inginkan

ku bukan dia yang punya segalanya

ku tak pernah harap kisah kita kan jadi lebih indah

but there’s one thing i need you for huuu

to stay beside me forever more, that’s all i need

if only, if only you were mine

if only, if only you were mine, that’s all i need