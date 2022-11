Profil Jon Bon Jovi, Tukang Bolos yang Dapat Gelar Honoris Causa

PIKIRAN RAKYAT - Jon Bon Jovi yang memiliki nama asli Giovanni Francesco Buongiovanni Jr lahir di Perth Amboy, New Jersey pada 2 Maret 1962.

Jon Bon Jovi adalah penyanyi, penulis lagu, produser, filantropis, hingga aktor Hollywood yang sangat terkenal. Ia juga berperan sebagai vokalis dalam group band Bon Jovi sejak tahun 1980 an.

Bon Jovi dibentuk oleh Jon adalah band rock yang sangat sukses di dunia musik. Bon Jovi memecahkan rekor penjualan album terbanyak di industri musik. Pada saat itu, tercatat penjualan album telah mencapai lebih dari 130 juta kopi di seluruh dunia.

Pada tahun 1989, Jon Bon Jovi menikah dengan Dorothea Hurley dan mereka dikaruniai lima orang anak, diantaranya Jacob Hurley Bongjovi, Stephanie Rose Bongjovie, Romeo Jon Bongjovi, dan Jesse Bongjovi.

Pada tahun 1990, Jon Bon Jovi memulai kariernya di dunia akting. Jon mulai berperan dalam beberapa film seperti U-571, Moonlight, dan Valentino. Selain itu, ia juga sempat membintangi berbagai acara di serial TV Amerika.

Pada tahun yang sama, Bon Jovi dikabarkan pensiun sementara karena Jon ingin fokus dengan karier solonya. Pada tahun 1990, Jon berhasil meraih penghargaan dunia emas untuk lagunya yang berjudul Blaze Of Glory dalam soundtrack film Young Guns II.

Bon Jovi kembali berkumpul pada tahun 2000 dan melakukan rekaman untuk album terbaru yang bertajuk Crush. Album ini berisi beberapa hit, di antaranya It’s My Life dan Thank You For Loving Me. Album ini juga tercatat telah terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia.

Kehidupan Jon Bon Jovi ketika remaja terungkap saat dirinya mengaku sering bolos sekolah karena sibuk bermain musik bersama teman-teman dan sepupunya. Ia juga tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan.

Namun, meskipun begitu, Jon mendapat gelar Honoris Causa dari Universitas Monmouth karena dedikasinya di bidang kemanusiaan. Gelar tersebut ia dapatkan tanpa mengikuti sistem perkuliahan secara normal.