Lirik Lagu Be Mine - Boy Pablo dan Fakta di Baliknya

Be Mine - Boy Pablo

Yeah

Baby

Esta situación me vuelve crazy

'Cause when you see me go by

I can see that you're smiling at me

Me derrite el corazón

You've been crossing my mind lately

Wanna know if I have crossed yours too

Yo sufriendo aquí estoy

Esperando tu amor

I wanna know, will you be mine? (Be mine, baby)

Just take a chance

Don't waste your time (you know that I'm a catch)

'Cause you deserve to be with someone like me, baby girl

Will you be mine? (Vamos)

Picture me making you taquitos

Bailando despacito, wachita y wachito

'Cause I want you ('cause I want you)

Know you want me (know you want me)

So come on now (so come on now)

Girl, I'm right here (right here)

Entrega los besitos, por favor (wepa)

I wanna know, will you be mine? (Be mine, baby)

Just take a chance

Don't waste your time (you know that I'm a catch)

'Cause you deserve to be with someone like me, baby girl

Will you be mine? (Cumbiarock)

Credit

Artis: Boy Pablo

Album: Be Mine

Dirilis: 12 Juli 2022

Genre: Alternatif/Indie

Penulis lagu: Boy Pablo

Fakta di Balik Lagu

Be Mine merupakan lagu yang dibawakan Boy Pablo. Sejak dirilis, lagu itu sukses menggaet ribuan penggemar.

Lagu ini berkisah tentang perasaan terhadap seorang wanita. Dia tak sabar untuk mengungkapkan isi hatinya.

Sebab wanita itu sudah mewarnai hidupnya, dan membuat dirinya dimabuk asmara.

Dalam liriknya, lagu ini turut menyematkan lirik berbahasa Spanyol, bahasa dari tanah kelahiran Boy Pablo. (Muhammad Anton Bahrul Alam)***