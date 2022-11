Lirik Lagu Sahabat Lama - Humania dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sahabat Lama - Humania

Ugh

Uh

Oh wow oh, oh wow oh

Stu-rum-durub durub-du oh-oh

Oh wow oh, ayaya

Cerita, terdengar membawa berita

Kabar tiba malam bahagia

Malam pertemuan kita oh wow hey yeah

T'lah lama, sejak kita dulu berjumpa

Masa-masa yang tak terlupa

Tibalah waktunya oh uwoh wow oh

Malam ini takkan pernah terduga

Tatap muka dengan sahabat lama

Betapa rasa hati bahagia

Penuh canda tawa, cerita

Dengan hangatnya suasana

Oh wow ah uwoh wow-wow

Stu-ru-du-du-du-du-durum

La-la-la-la-la la-la wow oh

Ketika, genggam tangan erat terasa

Kita berpisah sekian lama

Kini kita jumpa jua oh wow hey (yaw)

T'lah lama, sejak kita dulu berjumpa

Kini lain sudah terasa

Kau s'makin dewasa

Ya, kau s'makin dewasa

Malam ini takkan pernah terlupa

Tatap muka dengan sahabat lama

Takkan kita pernah menyangka

Penuh canda tawa, cerita

Menambah hangat suasana

Oh wow ah uwoh wow-wow

Stu-ru-du-du-du-du-durum

La-la-la-la-la la-la wow oh

(The way)